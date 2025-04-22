Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ на базе минимального потребительского бюджета

В 2-24 году ФНПР оценивала показатель в 52 тысячи рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по мнению профсоюзов, следует рассчитывать на основе минимального потребительского бюджета, сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

"По мнению ФНПР, следующим шагом должен стать переход к установлению минимального размера оплаты труда на основе минимального потребительского бюджета. По нашим оценкам, величина минимального потребительского бюджета в 2024 году составила свыше 52 тысяч рублей", - сообщил через пресс-службу Черногаев.

ФНПР является крупнейшим российским объединением профсоюзов, в членских организациях состоят более 19 млн человек.

МРОТ с 1 января 2025 года был увеличен до 22 440 рублей. При этом региональный МРОТ, например, в Москве сейчас составляет 32 916 рублей.