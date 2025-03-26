Новак заявил о нерешенных вопросах при технической готовности "Северного потока 2" качать газ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Одна из ниток "Северного потока 2" находится в рабочем состоянии, однако ее работе препятствует много нерешенных вопросов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Здесь вопрос не технический - технически, в принципе, газопровод в рабочем состоянии. А вопрос в целом - по возможности поставок, возможности эксплуатации. Здесь очень много вопросов на сегодняшний день. Как мы знаем, что нет потребителя, нет договора. А с точки зрения техники, в принципе, это газопровод в рабочем состоянии", - сказал российский чиновник.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти Германии остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в 2022 году.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.



