Идея санкций ЕС против Nord Stream 2 рассчитана на то, чтобы отпугнуть любых инвесторов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении санкций Евросоюза против консорциума Nord Stream 2 направлена на недопущение каких-либо инвестиций в этот проект, заявила на брифинге представитель ЕК Паула Пинью.

"Да, Nord Stream 2 на данной стадии не функционирует, но никогда не знаешь, как может развиваться ситуация. То есть введение санкций против всех лиц, вовлеченных в консорциум, было бы сигналом, что не стоит даже предусматривать возможность инвестировать в Nord Stream 2. Такова идея, связанная с этими санкциями", - сказала Пинью.

На дополнительный вопрос о том, координировалось ли выдвижение этой идеи с администраций США, она ответила, что обычно, выдвигая новое предложение по санкциям, ЕК, насколько это возможно, согласовывает его с государствами-членами союза и с Соединенными Штатами. Она не смогла сообщить точнее, как дело происходило с этим предложением, так как оно "еще не изложено на бумаге".

"Это только пожелание, которое председатель (ЕК - ИФ) выразила несколько дней назад. Если это конкретизируется в практическом предложении, это также будет обсуждено с Соединенными Штатами", - объяснила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Выступая по видеосвязи 10 мая на совещании представителей "коалиции желающих" в Киеве, фон дер Ляйен сказала о возможности наложить санкции на консорциум Nord Stream 2. По словам Пинью, это могло бы стать одной из опций ограничительных мер, которые последовали бы в ответ на несогласие России с 30-дневным прекращением огня.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.