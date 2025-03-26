Президент предложил главе правительства ДНР Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

"Хочу вам предложить новое место работы, с более широким объемом, большим объемом (работы - ИФ) - это возглавить Оренбургскую область", - сказал Путин на встрече с Солнцевым.

Он поблагодарил Солнцева за работу в ДНР.

"У вас опыт большой, вы в компании РЖД поработали, и в министерстве строительства России, потом в "Росатоме" и сейчас вот правительство в Донецке возглавляете", - отметил президент РФ.

Солнцев в ответ поблагодарил за доверие и заявил, что согласен с предложением.