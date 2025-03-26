Поиск

Президент предложил главе правительства ДНР Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

"Хочу вам предложить новое место работы, с более широким объемом, большим объемом (работы - ИФ) - это возглавить Оренбургскую область", - сказал Путин на встрече с Солнцевым.

Он поблагодарил Солнцева за работу в ДНР.

"У вас опыт большой, вы в компании РЖД поработали, и в министерстве строительства России, потом в "Росатоме" и сейчас вот правительство в Донецке возглавляете", - отметил президент РФ.

Солнцев в ответ поблагодарил за доверие и заявил, что согласен с предложением.

Владимир Путин ДНР Евгений Солнцев Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области

Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области

Путин предложил Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области

Путин предложил Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области

Что произошло за день: среда, 26 марта

В РКН заявили, что проводимые плановые проверки исключают влияние на НСПК

В РКН заявили, что проводимые плановые проверки исключают влияние на НСПК

ФАС усилит контроль за процессом формирования цен на хлеб в 82 регионах

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Шадаев заявил, что YouTube пока не предпринял шаги по исполнению законов РФ

СКР возбудил дело в связи с атакой дрона ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });