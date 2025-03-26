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Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности Губернатора Оренбургской области", сообщила пресс-служба главы государства.

Текст указа:

"В связи с заявлением Губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. по собственному желанию.

2. Назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Оренбургской области".

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