Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило наделить Роскомнадзор новыми полномочиями для борьбы с распространением материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, в том числе через блокировку подобных ресурсов.

"Проектом постановления предлагается дополнить Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (...), наделив Роскомнадзор новым полномочием по осуществлению мероприятий по обеспечению соответствия деятельности Роскомнадзора целям и задачам государственной политики Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенного на портале публикации нормативно-правовых актов.

В документе подчеркивается, что реализация этих полномочий будет включать в себя пресечение злоупотреблений свободой массовой информации и ограничение доступа к ресурсам в сети Интернет с противоправной информацией.