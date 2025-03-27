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Минцифры предложило правила уплаты сбора за распространение рекламы в интернете

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, устанавливающего порядок уплаты ежеквартальных отчислений за распространение рекламы в интернете.

Проект, разработанный в рамках принятого в декабре закона об обязательных отчислениях рекламными компаниями по 3% квартального дохода от распространения рекламы в интернете, опубликован на портале проектов нормативных актов. Сам закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

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Согласно проекту постановления, уплата обязательных отчислений осуществляется рекламораспространителями, операторами рекламных систем, посредниками или агентами, заключившими договор с рекламодателем; либо договор с агентами, заключившими договор с рекламодателем или друг с другом, направленный на реализацию договора с рекламодателем.

"Отчисления будет уплачивать тот, кто заключил договор с рекламодателем. Если договор с рекламодателем заключил рекламный агент, то такой агент должен уплатить отчисления от своего вознаграждения. Отчисления от стоимости услуг по распространению рекламы, предусмотренной в договоре с рекламодателем, должен будет уплатить рекламораспространитель или оператор рекламной системы, реализующий условия договора", - пояснили журналистам в Минцифры.

Там добавили, что сами рекламодатели должны будут платить отчисления только в случае, если заключили договор с иностранным рекламораспространителем.

Для расчета отчислений будут учитываться доходы, полученные от предоставления услуг по распространению рекламы, сведения о которых предоставлены участниками рынка интернет-рекламы в Роскомнадзор в рамках учета информации о такой рекламе. Роскомнадзор рассчитает сумму отчислений и сообщит плательщику.

Роскомнадзор также будет осуществлять мониторинг своевременности и полноты уплаты обязательных отчислений.

"При подготовке документа мы ориентировались на позицию отрасли. Также ее представители могут дополнительно высказать свои предложения в рамках общественного обсуждения документа", - отметили в Минцифры.

Там напомнили, что отчисления от доходов за распространение интернет-рекламы будут направляться на развитие и поддержку российских ИТ-компаний и отечественных информационных ресурсов.

В декабре 2024 года были приняты дополнения в закон "О рекламе", предусматривающие введение обязательных отчислений в бюджет РФ в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя.

Согласно закону, эти отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели теле- или радиоканалов, а также информационные агентства.

Отчисления также не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, редакции или учредители которых учреждены госорганами или в их уставном капитале имеется доля (вклад) РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Исключение также касается изданий, которые в течение года получали бюджетные ассигнования из федерального или региональных бюджетов (в том числе в форме субсидий). Установлены также исключения в зависимости от периодичности выхода печатных изданий и количества выпускаемых экземпляров.

Кроме того, отчисления не платятся, если реклама размещена на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, "получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ".

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