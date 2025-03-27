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Обсуждаются планы визитов Ким Чен Ына в Москву и Лаврова в Пхеньян

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном визите в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына обсуждается, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Буквально две недели назад в ходе моего визита в КНДР мы обсуждали этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, началась ли подготовка визита северокорейского лидера в Москву.

"У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова (в КНДР) для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями. Диалог был начат во время визита главы МИД Цой Сон Хи в Москву в ноябре прошлого года, и мы должны продолжить эту традицию. В этом году очередь Лаврова. Поэтому планы большие, будем их реализовывать", - подчеркнул Руденко.


МИД РФ Ким Чен Ын КНДР Сергей Лавров
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