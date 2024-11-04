Путин в Кремле принял министра иностранных дел КНДР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял в понедельник в Кремле находящуюся с визитом в Москве главу МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цой Сон Хи передала президенту РФ Владимиру Путину от председателя КНДР Ким Чен Ына теплые и товарищеские слова приветствия. Она поблагодарила российского президента за то, что, несмотря на свой плотный график, он выделил время для встречи с ней.

"Ну, сегодня праздник, а встречаться с друзьями в праздник - это очень хорошая традиция", - сказал президент РФ.

В ответ президент РФ попросил передать Ким Чен Ыну "самые теплые пожелания". "Добро пожаловать", - сказал Путин.

Северокорейский министр прибыла в Москву 30 октября и в минувшую пятницу уже провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры также открыли на Ярославском вокзале в столице мемориальную доску по случаю визита в 1949 году в СССР Ким Ир Сена.

Главы МИД РФ и КНДР отметили, что отношения Москвы и Пхеньяна "за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня". Цой Сон Хи заверила также, что Пхеньян готов оказывать поддержку и помощь России в российско-украинском конфликте.

"С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу", - сказала она.

В ходе визита главы МИД КНДР в Москву была подтверждена твердая приверженность сторон "выполнению в полном объеме положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".