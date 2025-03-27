В кабмине РФ допустили пересмотр отношений с Арменией в случае ее вхождения в ЕС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - РФ наблюдает за ходом принятия решения Арменией о вхождении в Евросоюз, пока утвержденный республикой закон носит общий характер, но в случае окончательного решения об интеграции в ЕС Россия будет вынуждена пересмотреть весь комплекс экономических отношений с этой страной, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Я ознакомился с текстом самого закона, который принят. Такой - "за все хорошее, против всего плохого", совершенно общие слова. Это внутренние дела Армении", - сказал он.

Накануне парламент Армении во втором и окончательном чтениях принял закон "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе". Ранее 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума. Он отмечал, что Армении комфортно в ЕАЭС, но значительная часть граждан страны желает вступления в Евросоюз.

Замглавы российского правительства в четверг отметил, что "и Евразийский экономический союз, и Европейский союз имеют схожие повестки", поэтому Армении необходимо будет определяться, в каком объединении она хочет участвовать. "На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно точно", - подчеркнул Оверчук .

"Посмотрим, что будет дальше происходить. Со своей стороны, конечно же, мы внимательно отслеживаем эти процессы. Мы понимаем, что если Армения идёт в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной и, к сожалению, это будет отражаться на жизненном уровне людей в Армении", - добавил он.

"Если посмотреть на экономические связи, то за 2024 год наш товарооборот с Арменией вырос до $12,7 млрд, и он значительно вырос в прошлом году - больше, чем на 50%. Если посмотреть на их связи с Европейским союзом, то это примерно чуть больше $2 млрд и товарооборот сократился на 12%", - напомнил чиновник.

По его словам, на текущий момент Армения, несмотря на принятие закона о начале вхождения в ЕС, "продолжает активно работать в Евразийском экономическом союзе, и сегодня вносит свой положительный вклад именно в евразийскую интеграцию".