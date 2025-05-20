Глава МИД Армении назвал необратимым выбор страной сближение с Европой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ереван сделал выбор в сторону Европы, надеется на укрепление по-настоящему взаимного партнерства, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на региональной встрече послов Евросоюза в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Мы переживаем решающий момент. Армения сделала необратимый выбор в сторону демократии, мира и Европы. Мы уверены, что наши европейские партнеры ответят на эти решительные шаги столь же смелой и стратегической вовлеченностью, укрепляя по-настоящему взаимное и преобразующее партнерство", - сказал министр.

По его словам, Армения стремится не только к поддержке и поощрению, но и к партнерству и стабильной вовлеченности.

Мирзоян заявил, что республика сократила свою зависимость от импорта оборонной продукции из одного источника до 95%.

Кроме того, глава МИД отметил, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Баку, и призвал европейских партнеров активировать усилия для содействия этому процессу.