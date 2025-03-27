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Рябков считает преждевременным говорить о перезапуске диалога по стратстабильности с США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Говорить о возможности перезапуска диалога по стратегической стабильности с США пока преждевременно, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Об этом говорить преждевременно. Из Вашингтона на высшем уровне доносились в последнее время импульсы о том, что тема, как она была сформулирована президентом США, денуклеаризации стран, которые фигурируют в поле зрения Вашингтона, когда речь идет о контроле над ядерными вооружениями, должна рассматриваться", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Ну, во-первых, мы терминологически расходимся с американской стороной, - мы считаем, что нужно вести речь о контроле над вооружениями и стратегической стабильности. Во-вторых, и самый главный момент в нашей позиции, что пока мы не видим глубоких изменений в наших отношениях, которые, как это неоднократно подчеркивалось, являются безусловной предпосылкой для того, чтобы мы рассмотрели возможность запуска такого диалога", - подчеркнул замминистра.

Он продолжил: "говоря более обобщенно, вся система договоренностей, мер в сфере обеспечения международной безопасности на протяжении долгого времени, фактически уже на протяжении нескольких десятилетий, подвергалась большим стрессам, большим испытаниям, прежде всего, в результате той разрушительной политики, которую проводили США".

"И если говорить по-крупному, то лицам, принимающим решение в этой сфере в США, начинать нужно прежде всего с переосмысления собственных подходов к этой области. Потому что никаких односторонних шагов, никаких уступок, которые имели место в прошлом в этой области, с нашей стороны или со стороны кого бы то ни было еще, я думаю, в современном мире допустить просто немыслимо. Опыт подсказывает, что единственный и по существу императивный принцип работы в данной сфере, это а) безусловные учеты обеспечения национальных интересов в сфере безопасности, и б) работа, когда происходит поиск баланса: баланса прав и обязательств, баланса четкого понимания целей, которые преследуется. Если отсутствует что-то из этих двух ингредиентов, никакого движения вперед не получится в принципе", - подчеркнул Рябков.

"Это очень хочется, чтобы коллеги в США понимали", - сказал он.

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