Россия и США пока не обсуждают темы стратегической стабильности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия и США пока не обсуждают тему стратстабильности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, эти вопросы пока не обсуждаются в целом. Хотя тема стратстабильности, контроля над вооружениями должны стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого ещё не дошли. Вы знаете, что все эти контакты были прерваны по этой теме тоже во время предыдущей администрации, и сейчас делаются первые осторожные шаги по в целом созданию благоприятной атмосферы, которая позволит выйти на обсуждение таких сложных субстанций", - сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности, и ответил на вопрос, обсуждается ли это в рамках российско-американского диалога.

На этом же брифинге он отметил​​​​​​​, что в начавшемся диалоге с США "присутствует осторожный оптимизм", ведется кропотливая работа, и она будет продолжена.