Закон об особом порядке сдачи ГИА-9 в трех регионах в 2025 году одобрен Совфедом

Он коснется Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон об эксперименте по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации для девятых классов (ГИА-9) в 2025 году.

Эксперимент планируется организовать в трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Предусматривается, что в 2025 году для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после девятого класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено сейчас.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил ранее, что в министерстве поддерживают законопроект о сдаче ОГЭ по русскому и математике только в трех регионах России и продолжат работу с еще девятью регионами, которые в результате не включили в закон. В варианте второго чтения законопроекта эксперимент должен был проводиться в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в республике Северная Осетия - Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.

По его словам, будет создана отдельная рабочая группа по экспериментальной сдаче ОГЭ по русскому языку и математике. "Мы договорились, что создадим отдельную рабочую группу по данному эксперименту, будем совместно с коллегами мониторить, подведем итоги. Я предлагаю, может быть, летом, когда пройдет эксперимент, вместе собраться с экспертами, обсудить и подумать о дальнейших шагах", - добавил он.

Согласно закону, обучающимся, завершающим освоение соответствующих образовательных программ, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по двум другим учебным предметам по своему выбору из соответствующего перечня учебных предметов для предоставления результатов государственной итоговой аттестации при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего или среднего профессионального образования.

Устанавливается, что исполнительные органы субъектов РФ, участвующих в эксперименте, совместно с правительством РФ будут осуществлять мониторинг и оценку итогов проведения эксперимента в соответствии с порядком, утвержденным правительством РФ, и не позднее 10 декабря 2025 года предоставят информацию о предварительных результатах проведения эксперимента в Госдуму.

Исполнительные органы субъектов РФ, участвующих в эксперименте, в 30-дневный срок должны будут разработать и принять нормативные правовые акты, необходимые для проведения эксперимента, довести до обучающихся и их родителей информацию об эксперименте, о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования и среднего профессионального образования в 2025 году. Дата окончания периода для подачи заявлений о выборе учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках ГИА по результатам освоения образовательных программ основного общего образования должна быть назначена не ранее чем через месяц после доведения до указанных лиц информации об эксперименте.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.