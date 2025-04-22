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Досрочный период сдачи ОГЭ стартовал в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 100 учащихся девятых классов собираются сдавать ОГЭ в досрочный период с 22 апреля по 17 мая сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В этом году на досрочную сдачу ОГЭ зарегистрировались более 100 девятиклассников, а всего ГИА-9 напишут 118 тыс. выпускников. Регистрация проходила онлайн на портале mos.ru и завершилась 1 марта. Важное нововведение этого года - возможность сдать два обязательных предмета вместо четырех для тех, кто планирует поступать в колледжи", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что отредактировать свою запись на ОГЭ и оставить для сдачи только русский язык и математику можно на портале mos.ru до 15 мая.

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В пресс-службе напомнили, что первый досрочный экзамен прошел 22 апреля - математика, следующий состоится 25 апреля - русский язык. Сдать их могут школьники, которые полностью освоили учебную программу, не имеют задолженностей и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Кроме того, понадобится уважительная причина, подтвержденная документами.

Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в три этапа. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной - с 21 мая по 2 июля, а дополнительный - со 2 по 23 сентября. Для допуска к ОГЭ у школьников не должно быть академических задолженностей, а итоговые оценки за год - не ниже "удовлетворительно". Кроме того, необходимо получить зачет за итоговое собеседование по русскому языку.

В этом году зачисление в колледжи Москвы будет проходить по первичным баллам ОГЭ по русскому языку и математике. Тем, кто планирует продолжить обучение в десятом классе, нужно сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору. Ученики с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только обязательные предметы.

Если выпускник девятого класса хочет улучшить свои результаты на ОГЭ, город предоставляет ему дополнительную возможность дважды бесплатно пройти тестирование в Московском центре качества образования и предъявить результаты для зачисления в десятый класс. Если они улучшились, школа обязана принять выпускника.

Москва ОГЭ
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