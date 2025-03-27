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Журналистке Пономаренко из Барнаула увеличили срок за нападение на сотрудника ФСИН

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Шипуновский районный суд Алтайского края в четверг вынес новый приговор журналистке Марии Пономаренко по делу о нападении на сотрудника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

Согласно материалам уголовного дела, 15 февраля 2023 года Пономаренко, отбывая в колонии №6 наказание по п."д" ч.2 ст. 207.3 УК РФ за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, отказалась выполнить законное требование сотрудника колонии. "В связи с этим к ней была применена физическая сила для ее последующего вывода на дисциплинарную комиссию, и Пономаренко М.Н. применила к сотруднику насилие, не опасное для его жизни. Затем Пономаренко М.Н., находясь на дисциплинарной комиссии, вновь применила к сотрудникам ФСИН такое насилие", - говорится в сообщении.

Приговором суда Пономаренко назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. Путем присоединения нового срока к оставшемуся старому установлено, что ей предстоит провести в заключении еще три года. Кроме того, Пономаренко лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Пономаренко ФСИН
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