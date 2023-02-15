Жительница Алтайского края получила шесть лет колонии за фейки об армии

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу, признанную виновной в распространении недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает в среду следственное управление СКР по Алтайскому краю.

44-летняя женщина признана виновной в совершении преступления по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды (в редакции Федерального закона от 04 марта 2022 г. №32-ФЗ).

В ходе следствия и суда было установлено, что в марте 2022 года женщина разместила в интернете фотографии и видеоматериалы, а также комментарии к ним, содержащие недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил РФ. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сказано в сообщении.

Суд назначил жительнице Барнаула наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, сроком на пять лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.