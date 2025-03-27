Уголовное дело возбуждено после схода лавины на тургруппу на Колыме

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после схода снежной лавины на туристическую группу в Магаданской области, сообщило следственное управление СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту происшествия в Ягоднинском районе Магаданской области, в котором пострадала туристическая группа из шести человек", - говорится в сообщении.

В четверг вечером в дежурную часть органов полиции поступила информация о том, что в районе перевала "Дядя Ваня", в 60 километрах от поселка Синегорье Ягоднинского района, в результате схода снежной лавины пострадала туристическая группа из Москвы, вышедшая 23 марта из Синегорья. Количество погибших и пострадавших на данный момент уточняется.

МЧС РФ ранее сообщало, что, по предварительной информации, четыре человека погибли, один получил травмы, еще один не пострадал. Для эвакуации туристов направлена группа из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.