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Два вертолета задействуют для помощи попавшим под лавину туристам на Колыме

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Еще один вертолет задействуют для оказания помощи туристам, попавшим под снежную лавину в Магаданской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

К месту происшествия вылетает вертолет "Авиации Колымы" со специалистами медицины катастроф. Для эвакуации туристов также задействован вертолет Ми-8 МЧС РФ. Также в ближайшее время будут направлены восемь единиц наземной техники со спасателями.

На данный момент известно о четверых погибших в результате схода лавины, у одного туриста сломана нога, один серьезных травм не получил. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС, уточняет пресс-служба правительства региона.

Это туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Туристы приехали на Колыму подтверждать квалификацию. По информации спасателей, лыжный поход протяженностью в 190 км должен был продолжаться с 23 марта по 3 апреля.

У туристов были при себе лавинные датчики и лавинные зонды, GPS-навигатор, спутниковый трекер с возможностью отправки сообщений.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял под личный контроль операцию по спасению выживших туристов.


МЧС Колыма Магаданская область
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