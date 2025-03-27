Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Число туристов, погибших при крушении батискафа Sindbad в Египте, выросло до шести, все они иностранные граждане, сообщают местные СМИ.

Ранее в Генконсульстве России в Хургаде сообщили о четырех погибших российских туристах. По его данным, все туристы на судне были россиянами.

Трагедия произошла утром в четверг на популярном курорте Хургада. Батискаф Sindbad, принадлежавший одноименному отелю, затонул в километре от берега. На борту находились 45 человек, большинство из них спасены и вернулись в свои отели. Девять человек получили ранения и доставлены в больницы Хургады.

Все туристы приобрели путевки в Египет у туроператора "Библио Глобус".