Семь российских туристов остаются в больницах Хургады после аварии с батискафом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В больницах египетской Хургады остаются семь российских туристов, в том числе и несовершеннолетние, сообщает Генконсульство РФ в Хургаде.

"На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений", - говорится в сообщении.

В дипмиссии также уточнили, что в результате аварии батискафа погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

Батискаф Sindbad затонул в четверг утром в километре от побережья Хургады. На его борту находилось 45 российских туристов. Все приобрели путевки в Египет у туроператора "Библио Глобус".