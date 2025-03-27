Законопроект о ратификации договора о партнерстве РФ с Ираном рассмотрят в приоритетном порядке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по международным делам внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"Рассмотрим ратификацию в приоритетном порядке", - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что подписанный президентами России и Ирана договор "укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера".

Договор охватывает разные сферы взаимодействия, связанные с развитием промышленности и сельского хозяйства, энергетикой, обороной, противодействием терроризму, образованием и культурным обменом, напомнил спикер.

Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.



