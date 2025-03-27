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Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном.

Соответствующий законопроект № 876025-8 размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Речь идет о договоре, подписанном в Москве 17 января 2025 года.

В статье 1 договора говорится, что стороны "стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях".

В части 3 статьи 3 договора предусматривается, что "в случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права".

В статье 4 указывается, что службы разведки и безопасности сторон "осуществляют взаимодействие в рамках отдельных соглашений".

В статье 6 договора говорится, что "в рамках всеобъемлющего, долгосрочного и стратегического партнерства договаривающиеся стороны подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений между ними с учетом взаимных интересов и своих международных обязательств и рассматривают такое сотрудничество как важную составляющую поддержания региональной и глобальной безопасности".

Кроме того, в статье 10 предусматривается, что стороны "тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации".

Статья 12 договора предусматривает, что стороны "способствуют упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке, сотрудничают с целью предотвращения вмешательства в указанные регионы и дестабилизирующего присутствия там третьих государств, обмениваются мнениями по ситуации в других регионах мира".

Кроме того, стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, координируя это взаимодействие на площадке постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в статье 17.

Согласно статье 19, договаривающиеся стороны "воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из договаривающихся сторон, физических и юридических лиц такой договаривающейся стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной договаривающейся стороны, предназначенные для другой договаривающейся стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками другой договаривающейся стороны".

Также в договоре в статье 20 предусматривается, что стороны развивают взаимодействие в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.

Предусматривается, что стороны "с учетом имеющихся у них возможностей и потенциала поддерживают тесное взаимодействие в области транспорта", расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере "на принципах равенства и взаимной выгоды" и принимают меры по повышению энергетической безопасности путем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Договор действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, предусматривается в документе.

Владимир Путин Иран Госдума
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