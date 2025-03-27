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В 2025 году вдвое больше иностранцев получили отказ во въезде в РФ из-за неуплат

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская полиция за первые два месяца 2025 года отказала во въезде в страну пяти тысячам иностранцев из-за неуплаты ими налогов и административных штрафов, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Среди распространенных причин направления представлений о неразрешении въезда иностранцев в Россию - уклонение от уплаты налогов и административных штрафов. В январе - феврале 2025 года по этому основанию запрещено въезжать в нашу страну более 5 тысячам иностранцев, в то время как за те же месяцы прошлого года - 2,5 тысячи", - написала она в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные января-февраля 2025 года в сравнении с показателями первых двух месяцев прошлого года.

Волк заявила также о троекратном росте фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе. "Это стало основанием для направления представлений о запрете въезда этих граждан на территорию России", - отметила Волк.

МВД Ирина Волк
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