МВД отметило сокращение в 2024 году числа получивших гражданство России почти на 45%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В 2024 году российское гражданство получили 209 тысяч иностранцев, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, отметили в МВД.

"На 44,8% (до 209 тысяч) снизилось количество лиц, принятых в гражданство, что связано с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами, а также с ужесточением контроля в данной сфере", - говорится в аналитической справке МВД о результатах работы подразделений по вопросам миграции за январь - декабрь 2024 года.

За год в отношении 1757 лиц правоохранителями приняты решения о прекращении российского гражданства.

В 2024 году принято 190,2 тысячи решений о выдворении, депортации и реадмиссии иностранных граждан с территории России, что на 31,1% больше, чем за 2023 год. Также в прошлом году страну покинули 157 тысяч иностранцев-нарушителей законодательства, что на 44,6% выше показателя 2023 года.

В ушедшем году МВД ограничило въезд в страну 267,2 тысячи иностранцев, не соблюдающих требования российского законодательства, что на 93,8 тысячи больше, чем годом ранее.

Благодаря борьбе с фиктивной легализацией в России, сократилось число выданных иностранцам разрешений на временное проживание (-50,4%, 44,5 тысяч) и видов на жительство (-21,3%, 214,9 тысячи).

"Вышеперечисленные меры привели к снижению иностранной преступности. Так, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, сократилось на 0,9%, число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, снизилось на 3,8%", - отметили в МВД.