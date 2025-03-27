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Минсельхоз планирует с металлургами заняться созданием лесозащитных полос в АПК

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ вместе с металлургическими компаниями намерен заняться созданием лесозащитных полос - мелиоративных лесных насаждений в АПК.

"К нам обратились металлурги с идеей, что у них в рамках их климатической повестки есть намерение заниматься посадкой леса, любых деревьев. И мы сейчас договариваемся, что базово в качестве "пилота" будем пытаться привлекать финансирование нашего металлургического бизнеса для ухода и восстановления за лесополосами", - сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на круглом столе в Совете Федерации в четверг.

Названия компаний, с которыми ведется эта работа, он не указал.

По его словам, содержать эти насаждения будут региональные учреждения, созданные специально для управления такими объектами. "А бизнесу это позволит зачесть себе, что называется, в зачет участие <...> в климатических проектах. Считаю, что это хорошая история, такая коллаборация с другими отраслями экономики", - заявил замминистра.

Разин признал, что вопросами, связанными с созданием и развитием лесополос, ведомство в последние годы практически не занималось. "А по большому счету это очень важная задача, которая позволяет, в том числе на юге, задерживать влагу и получать более достойный урожай, бороться с опустыниванием и прочими негативными факторами, влияющими на плодородие почв", - сказал он.

Вместе с тем в прошлом году ряд регионов, в частности, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область завершили полную инвентаризацию своих лесополос, поставили там, где это возможно, их на государственный учет, зарегистрировали право региональной собственности. "Созданы уже субъектовые учреждения, которым передано управление этими лесополосами. Конечно, объем средств, который необходим для того, чтобы поддерживать и восстанавливать эти лесополосы, огромен, но, как говорится, есть хорошая инициатива", - заявил он, имея в виду предложение металлургов.

Разин также сообщил, что в 2023-2024 годах в АПК РФ реализовано более 200 проектов по гидромелиорации на площади свыше 120 тыс. га.

Минсельхоз АПК
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