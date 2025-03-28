Кубанские рисоводы встревожены дефицитом влаги в почве

Посевная риса в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Существенный дефицит осадков, который наблюдается несколько месяцев в Краснодарском крае - основном производителе риса в РФ, вызывает опасения у представителей отрасли.

"Ситуация с обеспеченностью водой рисовых систем в Краснодарском крае в текущем году очень напряженная. И это касается не только рисовых систем, но и в целом богарного земледелия. Сегодня в разных зонах края на 30% меньше влаги в метровом слое (почвы - ИФ). И пока мы не видим, за счет чего это может быть компенсировано", - сообщил председатель совета ассоциации "Национальный рисовый союз" (НРС) Игорь Лобач на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что в настоящее время наблюдается недостаток воды в Краснодарском водохранилище - основном источнике водоснабжения рисовых оросительных систем на Кубани. В связи с этим были предложения экспертов сократить площади сева до 67 тыс. гектаров. В прошлом году под рис в крае было отведено 117 тыс. га.

"Вместе с тем, рисоводы настроены на выполнение плана посеять в этом году 117 тысяч гектаров. Для этого нам надо набрать как минимум 1,5 млрд кубов воды в водохранилище. Сейчас динамика такая - в первой декаде января в водохранилище было 736 млн кубов воды, по данным на сегодня - уже 1,42 млрд кубометров. (...) Поэтому мы решили, что до 10 апреля мы спокойно смотрим, как будет проходить наполнение водохранилища. После 10 апреля еще раз вернемся к этому вопросу, примем решение, какие площади засеивать", - добавил он.

Лобач подчеркнул, что в настоящее время налажен мониторинг не только за расходом воды со стороны рисоводов, но и представителями других сопутствующих отраслей, из-за которых приходилось сбрасывать воду из водохранилища. Также ведется расчистка русел рек.

"Есть определенная степень уверенности, что за ближайшие 10 дней мы достигнем все-таки показателя в 1,5 млрд кубов воды в Краснодарском водохранилище. Тем более, что в Мостовском и Отрадненском районах по прогнозам должны пойти дожди. Хочу добавить, что без риса страна не останется. Отлаженная система взаимодействия между Росводресурсами и Минсельхозом России сегодня дает свои плоды, на 99,9% уверен в том, что мы выполним все наши планы по посевным площадям. А это само собой приведет к получению необходимого урожая", - добавил Лобач.

Он напомнил о необходимости к 2030 году увеличить производство риса в РФ до 2 млн тонн.

Достижению необходимых показателей будет способствовать запуск Федоровского гидроузла после реконструкции.

"Мы ожидаем, что в 2026 году гидроузел будет работать в пуско-наладочном режиме. Это существенно облегчит ситуацию с водой", - подытожил он.

Краснодарский край ежегодно дает около 70% общего объема производства риса в России. В крае выращивается более 40 сортов. В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле, снабжающем крупнейшие рисосеющие районы края, произошла авария: рухнула плотина и шлюзовые сооружения. В результате Кубань сократила площади сева на 25%, а валовой сбор снизился на 23,5% до 650 тыс. тонн.

В 2024 году хозяйства края собрали 862 тыс. тонн риса в бункерном весе (+8% к уровню 2023 года). Посевные площади составляли 117,4 тыс. га.

В настоящее время в РФ действует запрет на экспорт риса (до 30 июня 2025 года).