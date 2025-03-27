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Путин заявил о готовности РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международное взаимодействие в Арктике переживает не лучше времена, но Россия готова к взаимодействию в региональных вопросах со всеми, кто готов к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучше времена. В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, прекратили научно-образовательные и культурные контакты. Свернут диалог по сохранению экосистем Арктики", - сказал он, выступая на международном арктическом форуме.

По его словам, Россия выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, защиту климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики.

"Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", - добавил Путин.

Президент также обратил внимание, что политики и партийные деятели в некоторых странах говорят о важности климатической повестки и охране природы, а в реальности поступают иначе.

В связи с этим он напомнил, что именно для сотрудничества в экологической сфере, предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет, но в настоящее время "этот механизм деградировал".

"Россия не отказывалась от общения в этом формате, это был выбор наших западных партнеров, западных государств. Как в таких случаях говорят, не хотите - не нужно, мы сами будем работать с теми, кто хочет этого", - сказал Путин.

Путин отметил, что роль и значение Арктики растет как для России, так и для всего мира, но одновременно в регионе обостряется геополитическая борьба.

Владимир Путин Арктика
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