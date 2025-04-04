Арктический центр в Финляндии сообщил о сложностях в работе из-за ситуации в США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Научное арктическое сотрудничество затруднено из-за неясной политической ситуации в Вашингтоне, заявил руководитель научных коммуникаций Арктического центра в Рованиеми Маркку Хейккиля. Об этом сообщает Yle.

Арктический центр столкнулся со сложностями, когда американские специалисты по безопасности отменили свое участие в конференции Arctic Spirit. По словам Хейккиля, одно из запланированных мероприятий должно было быть организовано военным учебным заведением U.S. Army War College. Однако выяснилось, что его сотрудникам запретили ехать на конференцию.

Среди докладчиков должны были быть специалисты по безопасности, например, из Национальной гвардии и университетской среды. Темой обсуждения должно было стать влияние климатических изменений на безопасность, рассказал Хейккиля и подчеркнул, что отмена участия американцев никак не связана с деятельностью Арктического центра и что о попытках давления США на сам центр ему неизвестно.

"Существует категоричный запрет на поездки, и он включает ограничения на то, что специалисты могут говорить, - сказал он.

Он добавил, новая ситуация затрудняет планирование в Арктическом центре: "Никто не знает, какая там ситуация, что можно финансировать, а что нельзя; поездки отменяются и так далее".

Тем не менее конференция Arctic Spirit по вопросам безопасности все же пройдет в Рованиеми в мае. Хейккиля допустил, что несколько участников из США все же примут в ней участие, так как они получают финансирование не от государства.