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Путин поручил проработать вопрос создания Арктического полигона железных дорог

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос создания Арктического полигона железных дорог по аналогии с Восточным полигоном ОАО РЖД", а также провести модернизацию Северной железной дороги.

"Чтобы повысить логистическую устойчивость трансарктического коридора прошу правительство определить планы по расширению мощности действующих морских портов в Арктике, а также где и в каких точках Арктического побережья должны появиться новые порты, и какой темп нужно набрать для развития прилегающей инфраструктуры, прежде всего имею в виду соединение морских гаваней с железнодорожной сетью страны. В этой связи нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - заявил президент, выступая в четверг на Международном арктическом форуме.

"Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией, все хорошо известно. Но думать об этом, о том, что я сейчас сказал - о развитии Северной железной дороги, нужно уже сейчас, сегодня", - добавил Путин.

Владимир Путин РЖД Арктика
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