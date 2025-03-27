Путин напомнил о задаче газифицировать Мурманскую область до 2030 года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Газовикам и чиновникам поставлена задача газифицировать Мурманскую область, напомнил президент России Владимир Путин с трибуны международного форума "Арктика - территория диалога".

"Напоминаю коллегам о необходимости строго выполнения планов по газификации Мурманской области. Она должен быть проведена до 2030 года. Подчеркну, эта задача не снимается", - подчеркнул президент.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом поблагодарил за уделенное в ходе выступления на пленарном заседании и в ходе совещания по вопросам развития Арктической зоны и Арктического транспортного коридора внимание теме газификации области.

"Помимо того, что мы уйдем от мазута и станет дешевое и чистое отопление. Это, конечно, другое качество жизни, огромная точка роста: и проект СПГ, и проект переработки того сырья, которое мы добываем, в том числе апатитового концентрата, там набор промышленных предприятий", - сказал глава региона.

Путин отметил, что власти этой темой "активно занимаются с участниками процесса".

Проектом строительства газопровода протяженностью 1,3 тыс. км "Волхов - Мурманск" находится в ответственности "Газпрома". Строительство магистрали увязывается с развитием газоснабжения Республики Карелия, через которую она пройдет. "НОВАТЭК" планирует построить в области крупнотоннажный завод "Мурманский СПГ".