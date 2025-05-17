Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Архивное фото Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась в марте, поручил обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", - говорится в документе.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Карелии Артур Парфенчиков.

27 марта Путин с трибуны международного форума "Арктика - территория диалога" напомнил, что газовикам и чиновникам поставлена задача газифицировать Мурманскую область.

"Напоминаю коллегам о необходимости строго выполнения планов по газификации Мурманской области. Она должен быть проведена до 2030 года. Подчеркну, эта задача не снимается", - подчеркнул президент.

Проектом строительства газопровода протяженностью 1,3 тыс. км "Волхов - Мурманск" находится в ответственности "Газпрома". Строительство магистрали увязывается с развитием газоснабжения Республики Карелия, через которую она пройдет. "НОВАТЭК" планирует построить в области крупнотоннажный завод "Мурманский СПГ".