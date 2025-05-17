Поиск

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"
Архивное фото
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась в марте, поручил обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", - говорится в документе.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Карелии Артур Парфенчиков.

В РоссииПутин напомнил о задаче газифицировать Мурманскую область до 2030 годаЧитать подробнее

27 марта Путин с трибуны международного форума "Арктика - территория диалога" напомнил, что газовикам и чиновникам поставлена задача газифицировать Мурманскую область.

"Напоминаю коллегам о необходимости строго выполнения планов по газификации Мурманской области. Она должен быть проведена до 2030 года. Подчеркну, эта задача не снимается", - подчеркнул президент.

Проектом строительства газопровода протяженностью 1,3 тыс. км "Волхов - Мурманск" находится в ответственности "Газпрома". Строительство магистрали увязывается с развитием газоснабжения Республики Карелия, через которую она пройдет. "НОВАТЭК" планирует построить в области крупнотоннажный завод "Мурманский СПГ".

Владимир Путин Мурманская область Газпром НОВАТЭК газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ по облегченной схеме

Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ по облегченной схеме

Более 2 кг мефедрона обнаружили в топливном баке автомобиля у жителя Махачкалы

В Кремле не будут комментировать сообщения о требованиях РФ к Украине

В Кремле заявили, что между Путиным и Трампом не было контактов после переговоров в Стамбуле

Песков назвал принципиальным вопрос о том, кто от Киева будет подписывать документы

Песков назвал принципиальным вопрос о том, кто от Киева будет подписывать документы

Песков назвал встречу глав РФ и Украины возможной при определенных договоренностях переговорщиков

Российские ученые сообщили о начале в субботу магнитной бури

Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит 15 октября

Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6378 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });