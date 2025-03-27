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Физлица в РФ из перечня причастных к экстремизму смогут получать пособия и платить налоги через спецсчет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Соответствующий проект закона (876963-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В настоящее время физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РФ, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей.

В пояснительной записке говорится, что по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске.

По состоянию на 28 октября 2024 года в розыске находятся 4899 лиц, включенных в перечень, отмечается в документе.

Кроме того, известно о случаях неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях с превышением законодательно установленного ежемесячного лимита.

В этой связи законопроектом предусматривается возможность совершения операций указанной категорией лиц через определенные банковские счета.

Для этого вносятся поправки в статьи 6 и 7 (4) федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, поскольку лица, включенные в перечень, могут получать доход не только в связи с выплатой им заработной платы, законопроектом предлагается прописать в подпунктах 1 и 3 пункта 2(4) статьи 6 закона № 115-ФЗ, также иные доходы, которые вправе получать и расходовать указанные лица в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Определять виды иных доходов предлагается актом правительства РФ.

Для совершения операций лица, включенные в перечень, будут обращаться в Росфинмониторинг с заявлением.

Порядок направления заявлений, основания отказа в удовлетворении заявлений и порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения заявлений будут определяться нормативным правовым актом Росфинмониторинга, а в отношении заявлений, которые будут направляться в целях выплаты гуманитарного пособия, предусмотренного в статье 7 (4) закона № 115-ФЗ, указом президента РФ от 18 ноября 2015 г. № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

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