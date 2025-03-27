Минобороны РФ заявило о нейтрализации еще девяти дронов ВСУ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили еще девять украинских беспилотников над двумя регионами страны, заявили в Минобороны РФ.

"В период с 20:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Воронежской области и три БПЛА - над территорией Белгородской области", - заявили в военном ведомстве в четверг.

Ранее об уничтожении нескольких беспилотников на подлете к Воронежу сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.