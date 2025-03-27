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Еще несколько дронов уничтожены на подлете к Воронежу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Вблизи Воронежа уничтожено еще несколько беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в одном из районов области на подлёте к Воронежу уничтожено ещё несколько БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале вечером в четверг.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет уточнил Гусев.

Ранее в четверг сообщалось об уничтожении нескольких БПЛА в пригороде Воронежа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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