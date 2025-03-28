Минобороны РФ сообщило об ударах по подразделениям ВСУ в Курской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение подразделениям вооруженных сил Украины на курском направлении ударами авиабомб и дронов, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

По информации ведомства, фронтовой бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту ВСУ.

"Удар был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказано в сообщении министерства обороны.

По его данным, все цели были поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили личный состав и военную технику ВСУ в приграничных районах Курской области.