Артиллеристы ВДВ уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в курском приграничье

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Расчеты гаубиц Д-30 Тульского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

Разведчиками было обнаружено, что украинские подразделения оборудуют позиции в лесном массиве, сказали в ведомстве.

"Расчеты гаубиц Д-30 получили задачу на уничтожение живой силы в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА нанесли удары по целям. Поставленная задача была выполнена, взводные опорные пункты с живой силой ВСУ, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены", - заявили в Минобороны.