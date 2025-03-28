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Четыре человека пострадали из-за ракетного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в связи с ракетным ударом ВСУ по Лисичанску в Луганской народной республике, повреждены жилые дома, сообщил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Нанесен ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что, по предварительным данным, ранены четверо человек. Кроме того, повреждены жилые дома - обрушились несколько этажей, разрушены кровли. "Повреждены близлежащие строения, из них отделения почты и МФЦ", - добавил Пасечник.

Глава ЛНР сообщил, что все пострадавшие госпитализированы, аварийные службы устраняют последствия удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Лисичанск Леонид Пасечник ЛНР ВСУ
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