В Лисичанске число пострадавших из-за ракетного удара возросло до семи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Лисичанске количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до семи, сообщил телеграм-канал правительства Луганской народной республики.

"Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии", - прокомментировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

По ее данным, пострадали четыре женщины и трое мужчин, они госпитализированы. Состояние одного человека оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести.

Ранее сообщалось о четверых раненых.