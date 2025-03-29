"Ростех" сообщил о поставке в войска партии истребителей Су-35

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Мы передали первые в этом году серийные истребители. Сегодня на предприятиях в разной степени готовности находятся новые партии авиационных комплексов, которые будут переданы в рамках гособоронзаказа этого года", - заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Там заявили, что самолеты совершили перелет на аэродром базирования.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км.