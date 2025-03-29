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Глава ОАК сообщил о планах нарастить выпуск боевых самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация нарастит в текущем году выпуск ряда авиационных комплексов для нужд военных, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

"Наша первоочередная задача - наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники мы продолжим расширение производства", - заявил Бадеха, чьи слова привели в пресс-службе "Ростеха" в субботу.

В России"Ростех" сообщил о поставке в войска партии истребителей Су-35Читать подробнее

Госкорпорация сообщила, что в войска передана первая в текущем году партия истребителей Су-35.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полёта - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.

Ростех Су-34 Су-35 Су-57
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