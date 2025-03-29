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Под контроль военных РФ перешли населенные пункты Пантелеймоновка и Щербаки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенные пункты Пантелеймоновка в ДНР и Щербаки в Запорожской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой народной республики", - говорится в его сообщении.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", - заявили в ведомстве.

Согласно данным Минобороны, в течение суток "Южная" группировка нанесла поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах Старой Николаевки, Новооленовки, Ульяновки и Северска в ДНР.

"Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - сказали в министерстве.

Как сообщается, за сутки группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новоандреевки, Каменского, Степногорска Запорожской области, Днепровского и Никольского Херсонской области.

"Уничтожены свыше 70 военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - заявили в ведомстве.

По его данным, на белгородском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Краснополья, Угроедов, Проходов и Миропольского Харьковской области.

"Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. "Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой народной республики", - сообщило министерство.

По его данным, потери украинских сил на этом участке составили свыше 480 военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Ямполь Донецкой народной республики, Надия Луганский народной республики и Кринички Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

За сутки, по словам российских военных, ВСУ потеряли здесь до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Отрадное, Воскресенка, Новополь Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - сказано в его сообщении.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 150 военных, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, уничтожен склад боеприпасов, сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Запорожская область Пантелеймоновка Щербаки
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