Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам и складам боеприпасов ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по военным аэродромам Украины, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотниками и складам боеприпасов ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в субботу.

В ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 73 беспилотника ВСУ.