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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Веселовка в Сумской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Север" в ходе наступательных действий установила контроль над селом Веселовка в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По его данным, в течение суток на курском направлении группировка "Север" нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах сел Горналь, Гуево и хутора Олешня (Курская область - ИФ).

Как сообщило Минобороны, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Кияница, Локня, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Веселовка Сумская область Курская область
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