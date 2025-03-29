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ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 190 человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Потери ВСУ за минувшие сутки на курском направлении составили свыше 190 военных, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в его сообщении.

Как заявили в ведомстве, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 234 боевые бронированные машины, 2 569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий".

По данным Минобороны, за все время боевых действий здесь ВСУ также потеряли 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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