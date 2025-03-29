Поиск

Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар четырьмя дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По его данным, пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ находился в населенном пункте Басы Сумской области.

Военное ведомство в субботу распространило кадры этого удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские медики отправились в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения

В Севастополе обнаружили камеры, незаконно снимавшие военные объекты

Володин внес законопроект об обязанности депутатов принимать граждан не реже раза в месяц

Володин внес законопроект об обязанности депутатов принимать граждан не реже раза в месяц

Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Что произошло за день: пятница, 28 марта

Малоснежная зима угрожает навигации в этом году на Верхней Волге

СКР расследует уничтожение газовой станции "Суджа" как теракт

Разлив мазута в Керченском проливе

Правкомиссия отметила отсутствие нарушений герметичности затонувших в Черном море танкеров

Правкомиссия отметила отсутствие нарушений герметичности затонувших в Черном море танкеров

Иноагентами признаны спортивный комментатор Шмурнов и Артем "Fuze" Бровков

Иноагентами признаны спортивный комментатор Шмурнов и Артем "Fuze" Бровков

Уровень оплаты газа на Северном Кавказе на четверть ниже общероссийского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6101 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });