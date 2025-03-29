Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар четырьмя дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По его данным, пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ находился в населенном пункте Басы Сумской области.

Военное ведомство в субботу распространило кадры этого удара.