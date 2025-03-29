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В Россию возвращены 25 жителей курского приграничья

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Россию вернулись 25 жителей Курской области, которые были вывезены украинскими военными в Сумы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

По данным губернатора, семь человек были доставлены в больницу в Курске, три человека остались в больнице Брянска, двум по дороге в Курск потребовалась медицинская помощь.

"Часть курян забрали родственники, все остальные размещены в ПВР (пункт временного размещения - ИФ). На месте их осмотрели медики, с людьми будут работать психологи и юристы", - написал глава региона.

Возвращенным жителям были вручены сертификаты по 30 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости, добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Курская область
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