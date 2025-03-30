Из курского приграничья с 12 марта эвакуированы 676 человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуировали из освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Курской области около 680 человек, сообщило в воскресенье МЧС РФ.

"В Курской области с 12 марта сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и иных структур в безопасные районы доставлено 676 человек. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски родственников начинаются еще в точках сбора - сотрудники МЧС России и волонтеры дают возможность связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы, где люди оставляют заявки на поиск родных.

С августа 2024 года восстановлена связь более чем с 1 700 гражданами.

Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.