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Группировка "Запад" за сутки уничтожила 58 дронов ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину украинской обороны

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В группировке войск "Запад" сообщили об уничтожении в течение суток 58 украинских беспилотников самолетного типа и 24 пунктов управления беспилотной авиацией.

"Уничтожено 24 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink", - сказал представитель группировки Иван Бигма.

По его словам, средствами противовоздушной обороны уничтожено 58 беспилотников самолетного типа, а также барражирующий боеприпас RAM II ВСУ.

В группировке "Восток" сообщили о продолжении продвижения в глубину украинской обороны.

За сутки подразделения группировки "нанесли поражение живой силе и технике формирований механизированных бригад и бригады морской пехоты ВСУ в районах Разлива, Веселого, Федоровки, Шевченко и Вольного Поля", сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Сорваны действия инженерной группы в районе Гуляйполя", - сказал он.

Украина СВО беспилотники ВСУ
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