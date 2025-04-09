Поиск

Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 30 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" за сутки уничтожила 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ, два реактивных снаряда HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Уничтожено 30 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, барражирующий боеприпас Switchblade, а также 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил представитель группировки.

В группировке "Восток" сообщили об ударах по живой силе и технике формирований механизированных бригад, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богатыря, Вольного Поля, Бурлацкого, Шевченко и Мирного.

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, за сутки уничтожено восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Иван Бигма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 апреля

МИД России анонсировал второй раунд консультаций РФ-США по работе дипмиссий

Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6154 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });