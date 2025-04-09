Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 30 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" за сутки уничтожила 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ, два реактивных снаряда HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Уничтожено 30 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, барражирующий боеприпас Switchblade, а также 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил представитель группировки.

В группировке "Восток" сообщили об ударах по живой силе и технике формирований механизированных бригад, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богатыря, Вольного Поля, Бурлацкого, Шевченко и Мирного.

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, за сутки уничтожено восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.